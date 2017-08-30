Сущенко в письме украинцам: Мы победим, это лишь вопрос времени

В поздравлении по случаю Дня независимости украинский политзаключенный Роман Сущенко подчеркнул, что добродетели сограждан - это свобода и достоинство

Журналист Роман Сущенко, которого незаконно арестовали в Москве и судят по делу о "шпионаже", поздравил украинцев с Днем независимости. Об этом сообщает агентство Укринформ, в котором до задержания работал нынешний политзаключенный.

Письмо с поздравлением Сущенко передал через своего адвоката.

"Мужественные, здоровые и красивые женщины и мужчины, мои уважаемые соотечественники, искренне поздравляю с нашим национальным праздником - Днем независимости. Желаю всем нам новых ярких свершений, вдохновения, сил и твердости на пути защиты интересов нашей суверенной Украины и ее свободных граждан, мира и достатка вашим семьям, пусть жизненная энергия каждый день бурлит в вашей крови, добра вашим домам, чтобы их наполняли детский смех и любовь", - написал он.

Он подчеркнул, что добродетели украинцев - это свобода и достоинство.

"Настоящее достоинство заключается не в том, как поступают с нами другие, а в том, как поступаете вы сами. Давайте осознаем, что в мире есть сотни миллионов людей, для которых наша свобода и жизнь дороже, чем врагу наша воля и смерть. Поэтому мы победим. Непобедимых не существует. Это вопрос выдержки и времени", - отметил журналист в письме.

Сущенко обращается к истории и подчеркивает, что быстро общество может измениться только к худшему, а все позитивные, качественные и количественные изменения - то есть эволюция - происходят медленно и терпеливо.

Он призывает к единству, поскольку "раздор только точит душу, как ржавчина железо, а ненависть туманить разум, слепит".

"Мы выдержим все испытания. Без муки нет науки", - написал он.

10 августа Сущенко разрешили новое свидание с женой и дочерью.

В конце сентября 2016 года в Москве был задержан украинский журналист Романа Сущенко, приехавший в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный "является сотрудником ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла. Позднее журналиста обвинили в шпионаже и арестовали.



