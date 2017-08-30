Волонтеры собрали данные о ЧВК России для передачи СБУ и Минюсту

Российские полулегальные ЧВК не имеют законных возможностей закупать боевое оружие, но при этом оснащены современным вооружением, говорится в докладе

Сообщество волонтеров-расследователей военных преступлений путинского режима InformNapalm опубликовало доклад о том, как частные военные компаний по указке ФСБ принимают участие в войне России против Украины и на территории Сирии. О сборе информации для последующего уголовного преследования наемников рассказал на пресс-конференции в Киеве заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

Собранные данные волонтеры обещают передать в СБУ и в Минюст с тем, чтобы эта информация была добавлена в иски Украины в международные суды.

"Потери этих ЧВК не считаются потерями военного контингента, это пушечное мясо, наемники, которые из-за безденежья едут зарабатывать деньги участием в боевых действиях", - сказал чиновник.

Отчет, который лишь поверхностно затрагивает собранные данные, упоминает среди прочих о ЧВК "Вагнера", которую Кремль использовал вместе со спецназом армии для захвата Крыма в 2014 году, а ее бойцов позднее наградил президент РФ Владимир Путин. Тренировочный лагерь этих наемников находится в селе Молькино Краснодарского края РФ - там же, где дислоцирована 10-я бригада спецназа ГРУ ГШ ВС РФ.

В докладе речь идет о 10 различных российских ЧВК.

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"Создание полноценной нормативно-правовой базы (для ЧВК, - ред.) в России не было доведено до конца из-за того, что двоякое отношение закона к ЧВК позволяет Кремлю лучше контролировать эти военизированные организации и быстро расправляться согласно "букве закона" с нежелательными элементами", - отметили волонтеры.

В России ЧВК не имеют легальных возможностей для покупки современного боевого оружия, однако всегда оснащены лучшим вооружением.

Видео: Youtube / Inform Napalm

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