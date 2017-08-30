Найем: Грицак поручил показать материалы Демчины по газотрейдерам

Также глава СБУ согласился создать постоянную рабочую группу для оперативного решения конфликтов правоохранителей и бизнеса

Расследованием случаев конфликтов между Службой безопасности Украины и бизнесом будет заниматься рабочая группа, которую договорились создать правоохранители, политики, правозащитники и бизнесмены. Об этом у себя в Facebook по итогам встречи с главой СБУ Василием Грицаком сообщил народный депутат Мустафа Найем.

"Был откровенный разговор без купюр. По результатам встречи договорились на следующей неделе организовать первую встречу бизнес-омбудсмена, представителей бизнеса, членов парламента и работников профильных подразделений СБУ, по результатам которой создать постоянно действующую группу с открытой повесткой о конкретных случаях конфликтов между СБУ и бизнесом", - отметил он.

Найем добавил, что глава СБУ поручил выяснить и обнародовать детали расследований Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью под руководством одиозного Павла Демчины по газотрейдерам.

Нардеп Сергей Лещенко ранее заявил о давлении СБУ на газотрейдеров, что якобы привело к монополизация рынка СПГ структурами, подконтрольными путинскому куму Виктору Медведчуку.

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Ранее СМИ сообщили, что замглавы СБУ Павел Демчина, который официально проживает в общежитии Службы и не имеет собственного жилья, автомобиля и сбережений, через гражданскую супругу якобы владеет элитными автомобилями и живет в роскошном загородном имении. Демчина обратился с заявлением в НАБУ с просьбой проверить опубликованные в СМИ материалы и его декларацию о доходах.

Экс-замглавы генпрокурора Давид Сакварелидзе назвал 40-летнего генерал-майора СБУ приближенным к президентскому фавориту Игорю Кононенко и главным "контролером" так называемых ореховых потоков. По словам Сакварелидзе, Демчина, кроме своих прямых обязанностей, "отвечает за слежку и контроль за деятельностью политических оппонентов действующей власти". Бывший заместитель генпрокурора также обвинил Демчину "в расколе СБУ".

25 августа президентским указом Демчине было присвоено звание генерал-лейтенанта.

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