Российская пропагандистка будет выдворена из Украины - СБУ
Журналистка российского Первого канала Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - написала Гитлянская.
Сегодня российский Первый канал заявил, что журналистку Анну Курбатову якобы похитили в Киеве в среду, 30 августа.
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