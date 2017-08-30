Российская пропагандистка будет выдворена из Украины - СБУ

На данный момент продолжается оформление необходимых документов для официального выдворения Анны Курбатовой

Журналистка российского Первого канала Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - написала Гитлянская.

Сегодня российский Первый канал заявил, что журналистку Анну Курбатову якобы похитили в Киеве в среду, 30 августа.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.