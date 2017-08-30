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Российская пропагандистка будет выдворена из Украины - СБУ

30.08.2017 16:05
На данный момент продолжается оформление необходимых документов для официального выдворения Анны Курбатовой
Российская пропагандистка будет выдворена из Украины - СБУ
Анна Курбатова (скриншот из видеозаписи)

Журналистка российского Первого канала Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - написала Гитлянская. 

Сегодня российский Первый канал заявил, что журналистку Анну Курбатову якобы похитили в Киеве в среду, 30 августа. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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