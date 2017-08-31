Нидерланды предоставят Украине информацию для иска против России

Украина и Нидерланды планируют обменяться информацией по делу о сбитом малазийском Boeing-777

Украина и Нидерланды планируют обменяться информацией по делу о сбитом в 2014 году малазийском Boeing-777 рейса MH-17, поможет официальному Киеву в иске против РФ. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире 5 канала.

"Голландцы не хотят, чтобы проведенная работа была поставлена ​​под сомнение. Мы сейчас работаем над подписанием меморандума об обмене информацией, поскольку сбитый Boeing является частью нашего иска к России о финансировании терроризма, а именно - поставки оружия для поражения этого самолета", - сообщила Зеркаль.

Также она сказала, что меморандум об обмене данными подпишут в ближайшее время.

В начале июля Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с катастрофой. Она позволяет осуществлять судебное преследование виновных за гибель всех жертв из 17 стран мира.