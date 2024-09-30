Путин стал самым большим сторонником вступления Украины в ЕС – премьер Хорватии

Владимир Зеленский и Андрей Пленкович (Фото: страница X премьера)

Российский диктатор Владимир Путин "подтолкнул" к евроинтеграции Украину и другие страны. Границы Евросоюза с 2022 года стали расширяться, заявил в интервью Bloomberg премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"За последние два с половиной года мы увидели стратегический сдвиг в европейских столицах, которые стали более открытыми для расширения. Я считаю, что Владимир Путин был самым большим сторонником расширения", — сказал политик.

Пленкович напомнил, что в конце июня Украина официально начала переговоры о вступлении в ЕС вместе с Молдовой. Также в 2024 году о начале переговоров договорилась Босния и Герцеговина, а также еще пять стран на Западных Балканах.

Пленкович отметил, что в ближайшие пять лет, в рамках действия новой Еврокомиссии, будет интересно наблюдать за расширением Евросоюза и изменениями внутри стран-кандидатов.

"Мы всегда готовы поддержать прогресс наших соседей", — резюмировал хорватский премьер-министр.

22 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна поддерживает вступление Украины в ЕС, но есть ряд условий.

25 сентября публицист Виталий Портников предположил, что пока Украина не вступить в НАТО, то будет серой зоной между Западом и РФ. Из-за этого вступление нашей страны в Евросоюз могут откладывать долгие годы.

Президент Финляндии 27 сентября заявил, что сначала Украина должна вступить в ЕС, а после этого претендовать на членство в НАТО.

Читайте также: Португалия призвала Евросоюз начать подготовку к вступлению Украины