Португалия призвала Евросоюз начать подготовку к вступлению Украины

Глава МИД Португалии Ранжел считает, что процесс вступления Украины в ЕС потребует финансовой и институциональной реформы

Флаги ЕС и Украины (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Португалия активно лоббирует присоединение Украины к Европейскому Союзу и хочет, чтобы блок начал готовиться к вступлению страны. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Португалии Паулу Ранжела.

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"Мы очень вовлечены в процесс расширения. Мы должны подготовиться к тому, чтобы принять Украину в ЕС, когда это станет возможным", – заявил Ранжел в кулуарах международного форума "Амброзетти" в Италии.

По словам министра, этот процесс "требует финансовой и институциональной реформы, о которой мы должны позаботиться немедленно".

Также Ранжел прокомментировал операцию Вооруженных Сил Украины в Курской области. Он заявил, что украинское наступление "изменило восприятие баланса сил в войне".

7 июня Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

22 июня Зеленский определил делегацию Украины для участия в переговорах с ЕС. Возглавила делегацию Стефанишина, также в составе Ермак, Корниенко и представители ряда ведомств.

25 июня официально стартовали переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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