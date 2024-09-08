Португалия призвала Евросоюз начать подготовку к вступлению Украины
Португалия активно лоббирует присоединение Украины к Европейскому Союзу и хочет, чтобы блок начал готовиться к вступлению страны. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Португалии Паулу Ранжела.
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"Мы очень вовлечены в процесс расширения. Мы должны подготовиться к тому, чтобы принять Украину в ЕС, когда это станет возможным", – заявил Ранжел в кулуарах международного форума "Амброзетти" в Италии.
По словам министра, этот процесс "требует финансовой и институциональной реформы, о которой мы должны позаботиться немедленно".
Также Ранжел прокомментировал операцию Вооруженных Сил Украины в Курской области. Он заявил, что украинское наступление "изменило восприятие баланса сил в войне".
- 7 июня Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
- 22 июня Зеленский определил делегацию Украины для участия в переговорах с ЕС. Возглавила делегацию Стефанишина, также в составе Ермак, Корниенко и представители ряда ведомств.
- 25 июня официально стартовали переговоры о вступлении Украины в ЕС.
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