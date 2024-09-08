Португалія закликала Євросоюз почати підготовку до вступу України

Очільник МЗС Португалії Ранжел вважає, що процес вступу України до ЄС вимагатиме фінансової та інституційної реформи

Прапори ЄС та України (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Португалія активно лобіює приєднання України до Європейського Союзу і хоче, щоб блок почав готуватися до вступу країни. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на міністра закордонних справ Португалії Паулу Ранжела.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Ми дуже залучені до процесу розширення. Ми повинні підготуватися до того, щоб прийняти Україну в ЄС, коли це стане можливим", – заявив Ранжел у кулуарах міжнародного форуму "Амброзетті" в Італії.

За словами міністра, цей процес "вимагатиме фінансової та інституційної реформи, про яку ми повинні подбати негайно".

Також Ранжел прокоментував операцію Збройних Сил України в Курській області. Він заявив, що український наступ "змінив сприйняття балансу сил у війні".

7 червня Європейська комісія рекомендувала почати переговори щодо вступу України до ЄС.

22 червня Зеленський визначив делегацію України для участі у переговорах з ЄС. Очолила делегацію Стефанішина, також у складі Єрмак, Корнієнко і представники низки відомств.

25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до ЄС.

Читайте також: Пані посол Євросоюзу Матернова: Через 10 років Україна буде готова стати членом ЄС