Прем'єр Хорватії: Путін – найбільший прихильник розширення Євросоюзу

Володимир Зеленський та Андрій Пленкович (Фото: сторінка X прем'єра)

Російський диктатор Володимир Путін "підштовхнув" до євроінтеграції Україну та інші країни. Кордони Євросоюзу з 2022 року почали розширюватися, заявив в інтерв'ю Bloomberg прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович.

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"За останні два з половиною роки ми побачили стратегічне зрушення у європейських столицях, які стали більш відкритими для розширення. Я вважаю, що Володимир Путін був найбільшим прихильником розширення", — сказав політик.

Пленкович нагадав, що наприкінці червня Україна офіційно розпочала переговори про вступ до ЄС разом із Молдовою. Також у 2024 році про початок переговорів домовилися Боснія та Герцеговина, а також ще п'ять країн на Західних Балканах.

Пленкович зазначив, що у найближчі п'ять років, у рамках дії нової Єврокомісії, буде цікаво спостерігати за розширенням Євросоюзу та змінами усередині країн-кандидатів.

"Ми завжди готові підтримати прогрес наших сусідів", — резюмував хорватський прем'єр-міністр.

22 вересня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна підтримує вступ України до ЄС, але є низка умов.

25 вересня публіцист Віталій Портніков припустив, що поки Україна не вступить до НАТО, то буде сірою зоною між Заходом та РФ. Через це вступ нашої країни до Євросоюзу можуть відкладати довгі роки.

Президент Фінляндії 27 вересня заявив, що спочатку Україна має вступити до ЄС, а потім претендувати на членство в НАТО.

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