Портников: Україна залишиться сірою зоною між Заходом і Росією, допоки не буде в НАТО

Віталій Портніков (Фото: скриншот відео)

Доти, доки Україна не є членом НАТО, вона буде "сірою зоною" між Росією та Заходом і ймовірна євроінтеграція цього не змінить. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив публіцист Віталій Портников.

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"Якщо ми не є членами НАТО – ми є сірою зоною між Заходом і Росією. І скільки ми не будемо частиною НАТО, стільки ми будемо сірою зоною. До речі, ніякий Євросоюз цю ситуацію не змінить, цей момент тільки поставить у складну ситуацію сам Євросоюз", – сказав Портников.

Він також підкреслив, що наразі невідомо, як швидко Україна стане членом ЄС, якщо країну будуть сприймати як "сіру зону". Портников не виключив, що нашу євроінтеграцію можуть відкладати рік за роком, як у ситуації з Туреччиною, щоб "не втрапити в халепу з Росією". Тому вступ України до НАТО, за словами журналіста, – одна з важливих та неодмінних умов реальної, а не декларованої європейської інтеграції України.

Також важливим, на думку Портникова, є питання: "А що ж робити, якщо Росія не захоче припиняти війну?". В такій ситуації Україна опиниться у справжній, а не умовній "сірій зоні" з закритими кордонами й без вступу до ЄС та НАТО.

"Це є реалістичний розвиток подій. Якщо покласти на одні ваги ось таку "сіру зону" України, яка нікуди не може рухатися, а на інші ваги – Україну, яка після припинення вогню отримує гарантії безпеки, то я б на місці Путіна обрав перший варіант. І я думаю, що він теж безпомилково обере перший варіант", – заявив Портников.

І якщо не знайти відповіді на запитання: "Що потрібно зробити, щоб РФ обрала другий варіант", то Україна і в 30-х роках XXІ століття залишиться у "сірій зоні" з нескінченною війною, додав Портніков.

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