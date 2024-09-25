Портников: Украина останется серой зоной между Западом и Россией, пока не будет в НАТО

Виталий Портников (Фото: скриншот видео)

До тех пор, пока Украина не является членом НАТО, она будет "серой зоной" между Россией и Западом и вероятная евроинтеграция этого не изменит. Об этом в интервью LIGA.net заявил публицист Виталий Портников.

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"Если мы не являемся членами НАТО – мы являемся "серой зоной" между Западом и Россией. И сколько мы не будем частью НАТО, столько мы будем "серой зоной". Кстати, никакой Евросоюз эту ситуацию не изменит, этот момент только поставит в сложную ситуацию сам Евросоюз ", – сказал Портников.

Он также подчеркнул, что пока неизвестно, как скоро Украина станет членом ЕС, если страну будут воспринимать как "серую зону". Портников не исключил, что нашу евроинтеграцию могут откладывать год за годом, как в ситуации с Турцией, чтобы "не попасть впросак с Россией". Поэтому вступление Украины в НАТО, по словам журналиста, одно из важных и непременных условий реальной, а не декларируемой европейской интеграции Украины.

Также важным, по мнению Портникова, является вопрос: "А что же делать, если Россия не захочет прекращать войну?". В такой ситуации Украина окажется в настоящей, а не условной "серой зоне" с закрытыми границами и без вступления в ЕС и НАТО.

"Это реалистичное развитие событий. Если положить на одну чашу весов вот такую "серую зону" Украины, которая никуда не может двигаться, а на другую – Украину, которая после прекращения огня получает гарантии безопасности, то я бы на месте Путина выбрал первый вариант. И я думаю, что он тоже безошибочно выберет первый вариант", – заявил Портников.

И если не найти ответ на вопрос: "Что нужно сделать, чтобы РФ выбрала второй вариант", то Украина и в 30-х годах XXІ века останется в "серой зоне" с бесконечной войной, добавил Портников.

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