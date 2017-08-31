Вступило в силу решение СНБО об усилении киберзащиты Украины

Президент подписал указ, регулирующий порядок противодействия кибератакам. Обеспечивать сохранность резервных копий данных могут поручить Госспецсвязи

Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об усилении кибербезопасности страны. Сегодня, в последний день лета, соответствующий указ №254/2017 подписал президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Кабмин в трехмесячный срок должен урегулировать вопрос о запрете госорганам, предприятиям, учреждениям и организациям государственной формы собственности закупать услуги (заключать договоры) по доступу в интернет с операторами/провайдерами телекоммуникаций, у которых отсутствуют документы о подтверждении соответствия системы защиты данных требованиям в области защиты информации.

Также Кабмин обязан ввести в действие механизм привлечения физических и юридических лиц на условиях аутсорсинга к выполнению задач по киберзащите государственных электронных информресурсов.

Согласно указу правительство с участием СБУ должно подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о разграничении уголовной ответственности за преступления в сфере использования ЭВМ, систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, совершенные против государственных и других информресурсов, против объектов критической информационной инфраструктуры и других объектов, а также соответствующего разграничения подследственности.

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СБУ, администрация Госспецсвязи вместе с полицией должны безотлагательно активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам на критическую информационную инфраструктуру, проведение расследований таких кибератак, установление причин и условий, способствовавших их совершению, а также по привлечению международной техпомощи для обеспечения киберзащиты государственных электронных информресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры.

Кроме того, в течение 2017 года правительство должно обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информресурсов, принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины и обеспечению его функционирования. Также Кабмин обязали обеспечить выполнение законодательства в сфере техзащиты информации, а также оперативно реагировать на нарушения.

В указе рекомендуется Нацбанку с участием Госспецсвязи и СБУ безотлагательно принять меры, направленные на совершенствование киберзащиты системно важных банков страны.

"СНБО, рассмотрев комплекс проблем в сфере обеспечения кибербезопасности, связанных с последствиями совершенных в последнее время массированных кибератак на государственные электронные информресурсы и объекты критической инфраструктуры, также поручил Кабмину проработать вопрос определения Госспецсвязи органом, ответственным за сохранение резервных копий информации и сведений государственных электронных информресурсов, а также за установление порядка передачи, хранения и доступа к этим копиям", - подытожили у президента.

Спецпроект LIGA.net: Полигон Украина. Кибербезопасность и атаки хакеров

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