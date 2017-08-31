Спикер литовского парламента приедет на админграницу с Крымом

Литовцы благодарны США за отказ в свое время признать оккупацию страны Советским Союзом, и поэтому хотят "сделать то же самое для Украины"

Завтра, 1 сентября, глава сейма Литвы Викторас Пранцкетис визитом на админграницу с захваченным Россией Крымом "подтвердит позицию цивилизованного мира", который не признает оккупацию полуострова. Об этом он заявил на брифинге в Киеве после встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, передает корреспондент LIGA.net.

"Завтра мы отправляемся на линию разграничения с Крымом, чтобы продемонстрировать, что мы не признаем и никогда не признаем агрессивные действия России. В свое время Литва была очень благодарна Соединенным Штатам, которые не признавали оккупацию Литвы Советским Союзом. Поэтому сегодня то же самое мы готовы сделать для Украины", - сказал он.

18 августа 2017 года сообщалось, что Литва предлагает Европейскому союзу выделять ежегодно по 5 млрд евро на евроинтеграцию Украины.

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