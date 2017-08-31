Нацсовет пригрозил телеканалу Интер санкциями
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой проверки четырех каналов медиа-холдинга Inter Media Group обнаружил нарушения и объявил предупреждение телеканалам. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.
Предупреждение объявлено телеканалам Интер, НТН, ПІКСЕЛЬ TV и Ентер-фільм за нарушение требований по доле передач украинского и зарубежного производства.
В соответствии с законом, передачи европейского производства, а также США и Канады должны составлять не менее 70% общего недельного объема вещания, в том числе, не менее 50% - должны быть передачи украинского производства.
Однако в эфире телеканала Интер доля передач европейского производства, а также США и Канады составила 57%. На НТН - 56,8%, на ПІКСЕЛЬ TV - 66,4%, на Ентер-фільм - 37%.
Нацсовет дал телеканалам месяц на исправление эфирных сеток в соответствии с действующим законодательством.
27 июля Нацсовет определил пять телерадиоорганизаций, которые будут вещать на 50 телевизионном канале (стандарт DVB-T2) в селе Чонгар Херсонской области.
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