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Британия готова рассмотреть "другие сферы" оказания помощи ВСУ

31.08.2017 21:54
По словам министра Вооруженных сил Великобритании, позиция британской стороны относительно дальнейшего оказания помощи ВСУ является гибкой
Британия готова рассмотреть "другие сферы" оказания помощи ВСУ
Марк Ланкастер (фото - mil.gov.ua)

Великобритания готова рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи Вооруженным силам Украины. Об этом на сегодняшней встрече в Киеве с министром обороны Украины Степаном Полтораком заявил министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер, сообщает пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что участие британских военных в параде ко Дню Независимости является очередным сигналом о поддержке Украины Великобританией.

По словам Ланкастера, позиция британской стороны относительно дальнейшего оказания помощи ВСУ является гибкой. "Мы готовы рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи", - отметил министр. 

В июле, во время визита Полторака в Лондон рассматривались вопросы оказания консультативной помощи британской стороной в создании сержантского и старшинского колледжей в Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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