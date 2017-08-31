Британия готова рассмотреть "другие сферы" оказания помощи ВСУ

По словам министра Вооруженных сил Великобритании, позиция британской стороны относительно дальнейшего оказания помощи ВСУ является гибкой

Великобритания готова рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи Вооруженным силам Украины. Об этом на сегодняшней встрече в Киеве с министром обороны Украины Степаном Полтораком заявил министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер, сообщает пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что участие британских военных в параде ко Дню Независимости является очередным сигналом о поддержке Украины Великобританией.

По словам Ланкастера, позиция британской стороны относительно дальнейшего оказания помощи ВСУ является гибкой. "Мы готовы рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи", - отметил министр.

В июле, во время визита Полторака в Лондон рассматривались вопросы оказания консультативной помощи британской стороной в создании сержантского и старшинского колледжей в Украине.

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