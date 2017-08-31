Британия готова рассмотреть "другие сферы" оказания помощи ВСУ
Великобритания готова рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи Вооруженным силам Украины. Об этом на сегодняшней встрече в Киеве с министром обороны Украины Степаном Полтораком заявил министр Вооруженных сил Великобритании Марк Ланкастер, сообщает пресс-служба Минобороны.
Он отметил, что участие британских военных в параде ко Дню Независимости является очередным сигналом о поддержке Украины Великобританией.
По словам Ланкастера, позиция британской стороны относительно дальнейшего оказания помощи ВСУ является гибкой. "Мы готовы рассмотреть предложения украинской стороны относительно других сфер оказания помощи", - отметил министр.
В июле, во время визита Полторака в Лондон рассматривались вопросы оказания консультативной помощи британской стороной в создании сержантского и старшинского колледжей в Украине.
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