Отец пропавшего в Беларуси украинца обратился в Следком РФ

Гриб также сообщил, что информацию о том, что его сын находится в розыске ФСБ, он получил от правоохранителей Гомельской области

Бывший пограничник Игорь Гриб, сын которого пропал 24 августа в Гомеле, обратился в прокуратуру Беларуси, органы МВД в Гомельской области, а также в Следственный комитет РФ с официальными заявлениями о содействии в розыске и возвращении его сына в Украину. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

По его словам, представители Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону (Россия) сегодня снова пытаются выяснить возможное пребывание Павла Гриба в следственном изоляторе на российской территории.

"Вчера они не смогли получить никакой информации, и сегодня второй день будут там работать", - объяснил он.

Гриб также сообщил, что информацию о том, что его сын находится в розыске ФСБ, он получил от правоохранителей Гомельской области. "Я не исключаю, что в отношении них теперь могут быть наложены определенные взыскания за это", - отметил он.

28 августа 2017 года офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. Украинский консул в Минске Александр Новоселов заявил, что в следственных изоляторах МВД Беларуси нет пропавшего на территории этой страны украинца. По данным СМИ, Гриб может находиться в управлении ФСБ в Краснодаре.

По факту исчезновения Гриба было открыто уголовное производство.

Позже в Беларуси официально подтвердили въезд украинца в страну.

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