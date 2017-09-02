Во дворе торгпредставительства РФ в Вашингтоне жгли бумаги: видео

Российское представительство в Вашингтоне должно быть закрыто до вечера 2 сентября

На заднем дворе торгового представительства России в Вашингтоне сотрудники развели костер и что-то сжигали. Об этом сообщает журнал Foreing Policy.



Сотрудники бросали в огонь что-то похожее на бумаги. Перед этим со стен здания демонтировали камеры.

К представительству днем 1 сентября приезжали автомобили, куда грузили коробки и мешки с вещами.

EXCLUSIVE: Here's the fire in back of about to-be-closed DC Russia trade rep building. @janawinter on the scene. pic.twitter.com/oKoKX2OIBv - Foreign Policy (@ForeignPolicy) 1 вересня 2017 р.

Ранее над российским консульством в Сан-Франциско был замечен столб черного дыма. Люди, которые вышли из здания, сказали пожарным, что проблем не было и что сотрудники консульства сжигают неопознанные предметы в камине.

31 августа 2017 года Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке.



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