Во дворе торгпредставительства РФ в Вашингтоне жгли бумаги: видео

На заднем дворе торгового представительства России в Вашингтоне сотрудники развели костер и что-то сжигали. Об этом сообщает журнал Foreing Policy.



Сотрудники бросали в огонь что-то похожее на бумаги. Перед этим со стен здания демонтировали камеры.

К представительству днем 1 сентября приезжали автомобили, куда грузили коробки и мешки с вещами.

EXCLUSIVE: Here's the fire in back of about to-be-closed DC Russia trade rep building. @janawinter on the scene. pic.twitter.com/oKoKX2OIBv