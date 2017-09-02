Во дворе торгпредставительства РФ в Вашингтоне жгли бумаги: видео
На заднем дворе торгового представительства России в Вашингтоне сотрудники развели костер и что-то сжигали. Об этом сообщает журнал Foreing Policy.
Сотрудники бросали в огонь что-то похожее на бумаги. Перед этим со стен здания демонтировали камеры.
К представительству днем 1 сентября приезжали автомобили, куда грузили коробки и мешки с вещами.
EXCLUSIVE: Here's the fire in back of about to-be-closed DC Russia trade rep building. @janawinter on the scene. pic.twitter.com/oKoKX2OIBv- Foreign Policy (@ForeignPolicy) 1 вересня 2017 р.
Ранее над российским консульством в Сан-Франциско был замечен столб черного дыма. Люди, которые вышли из здания, сказали пожарным, что проблем не было и что сотрудники консульства сжигают неопознанные предметы в камине.
31 августа 2017 года Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:34
-
вчера
17:22
-
вчера
18:07
-
вчера
17:52
-
вчера
13:19