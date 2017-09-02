USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Во дворе торгпредставительства РФ в Вашингтоне жгли бумаги: видео

02.09.2017 09:26
Российское представительство в Вашингтоне должно быть закрыто до вечера 2 сентября
Во дворе торгпредставительства РФ в Вашингтоне жгли бумаги: видео
Фото: Foreing Policy

На заднем дворе торгового представительства России в Вашингтоне сотрудники развели костер и что-то сжигали. Об этом сообщает журнал Foreing Policy.

Сотрудники бросали в огонь что-то похожее на бумаги. Перед этим со стен здания демонтировали камеры.

К представительству днем 1 сентября приезжали автомобили, куда грузили коробки и мешки с вещами. 


Ранее над российским консульством в Сан-Франциско был замечен столб черного дыма. Люди, которые вышли из здания, сказали пожарным, что проблем не было и что сотрудники консульства сжигают неопознанные предметы в камине.  

31 августа 2017 года Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 