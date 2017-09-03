Глава СБУ - директору ФСБ РФ: Вы перешли красную черту

Глава СБУ напомнил главе российского ФСБ, что даже в условиях войны есть границы, которые сотрудники спецслужб не могут переходить

Глава Службы безопасности Василий Грицак обратился к директору российской Федеральной службы безопасности Александру Бортникову с призывом прекратить дестабилизировать ситуацию в России, чтобы дать основания для вторжения на территорию Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой.



"Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить для сотрудников специальных служб. Вы перешли все возможные черты, которые можно перейти. И вы, и я знаем, что к терактам на территории Украины - в Одессе, в Харькове, в Херсоне и других городах - причастны работники спецслужб. Погибли десятки людей, много людей ранены", - сказал Грицак.



Глава СБУ призвал Бортникова задуматься, что за свои действия нужно будет отвечать и нынешняя политическая власть в России не вечная.



"На этот раз вы перешли красную черту. Вы были готовы взорвать у себя своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины для начала полномасштабной кампании", - обратился Грицак.



"Вы до конца отдаете себе отчет в том, к каким геополитическим последствиям могли привести эти действия? Вы отдаете себе отчет, что за эти вещи придется отвечать? Вы понимаете то, что сегодняшняя политическая власть, в том числе и Путин, не вечны? В ваших силах это все остановить. Остановитесь", - призвал глава Службы безопасности.

28 августа 19-летнего украинца Павла Гриба в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. Павел якобы поехал в Гомель на встречу с девушкой из РФ, с которой познакомился в интернете, и пропал.

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