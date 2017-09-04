Саакашвили утверждает, что путешествует с украинским паспортом
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прибыл в Копенгаген по украинскому паспорту и провел встречи с лидерами Европейской народной партии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Копенгаген, куда я прибыл с моим украинским паспортом на встречи с лидерами Европейской народной партии и европарламентариями", - написал Саакашвили.
По словам политика, он уже провел "содержательную беседу" с председателем Европейской народной партии Джозефом Доулом и генеральным секретарем Антонио Салафранкой. Также Саакашвили дал несколько интервью.
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину 10 сентября 2017 года.
29 августа представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко, комментируя возможность возвращения Саакашвили в Украину, сказала, что в этом случае должны сработать законы Украины и Госпогранслужба.
В Госпогранслужбе сообщили, что паспорт гражданина Украины, который внесен в реестр недействительных, на границе должен быть изъят, а его владельцу отказано в пропуске через государственную границу.
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