Корчак о конфискации 2,3 млн у Свободы: суды защищают коррупцию

Заседание суда по делу о конфискации незаконных взносов ВО Свобода перенесено

Через неделю-две суд примет решение об истечении срока давности производства о конфискации 2,3 млн грн незаконных взносов в поддержку партии Свобода. Такой прогноз н своей странице в Facebook сделала глава НАПК Наталья Корчак.

"Из "новой" судебной практики: сначала судья уходит больше чем на месяц в отпуск, потом получает ходатайство о переносе заседания в связи с тем, что ответчик по делу находится на больничном. В то время как срок действия составленного НАПК протокола о конфискации у ВО Свобода более 2,3 млн грн незаконных взносов в поддержку партии истекает. И через неделю-две суд примет очередное "справедливое", а главное, законное, решение об "истечении срока давности", - написала Корчак.

По ее мнению, судьи продолжают защищать коррупцию.

"Так кто виноват и что делать? И почему сегодня, во время проведения судебной реформы, судьи продолжают изыскивать способы и механизмы не противодействия коррупции и ее уничтожения, а ее защиты?" - добавила глава НАПК.

Ранее Корчак заявила, что дело партии Свобода будет рассмотрено в суде 4 сентября.

При анализе финотчетности ВО Свобода за IV квартал 2016 года были обнаружены несоответствия между фамилиями лиц, осуществлявших денежные взносы в поддержку партии, в отчете политсилы и банковских выписках. 11 платежей на общую сумму 2,34 млн грн были внесены главбухом партии Ярославом Пелешаком.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.