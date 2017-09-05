Геращенко о миротворцах в Донбассе: Сценарии Кремля не пройдут

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса заявила, что президент страны-агрессора России искажает идею о миротворцах в Донбассе

Миротворцы должны быть введены на всю временно оккупированную территорию Донбасса, а не на линию разграничения между свободными территориями и теми, которые захвачены Россией и коллаборационистами. Об этом у себя в Facebook заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко

"Путин, в лучших традициях гибридной войны, пытается исказить идею украинского руководства о миротворцах в Донбассе, перевернуть все с ног на голову. Он поручает своему верному министру Лаврову подать резолюцию в Совбез ООН по миротворцам на линии соприкосновения", - отметила Геращенко.

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По ее словам, линия соприкосновения стала линией столкновения из-за российской агрессии.

"Для нас это линия соприкосновения, соприкосновения с временно оккупированными Мордором территориями, которые мы обязательно вернем. Это линия, которая должна исчезнуть навсегда в день возвращения контроля над границей. Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах исключительно вдоль линии соприкосновения", - сказала Геращенко.

Она подчеркнула, что кремлевские сценарии не пройдут.

"Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную русскими территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризации, их мандат должен заканчиваться на украинско- российской границе. А это Изварино и другие пункты пересечения государственной украинской границы, а не Станица Луганская или Марьинка, как это очень хочется кремлевскому вождю", - уточнила Геращенко.

5 сентября Путин заявил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта". Путин поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

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