Грузия призвала Киев арестовать и выслать Саакашвили - Минюст
В министерстве юстиции получили запрос от прокуратуры Грузии на арест и выдачу экс-президента страны и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом на брифинге в Киеве заявил замглавы Минюста по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.
"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили", - сказал он, уточнив, что Тбилиси обвиняет экс-президента страны по четырем статьям Уголовного кодекса.
По словам чиновника, запрос грузинской стороны адресован Минюсту и Генпрокуратуре. Тбилиси "гарантирует", отметил чиновник, что Саакашвили не станут преследовать по политическим признакам и не передадут третьим странам.
Петухов также рассказал, что Украина начинает экстрадиционную проверку по делу Саакашвили, и пообещал подробности "через полчаса на сайте Минюста".
Информации об этом из ГПУ пока не поступало.
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Саакашвили получил гражданство Украины 30 мая 2015 года. В тот же день Порошенко назначил его главой Одесской ОГА. Но 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с этой должности из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", а также пообещал "начать новый этап борьбы".
О лишении Саакашвили украинского гражданства стало известно 26 июля. Причиной прекращения гражданство называется то, что в документах он якобы не указал заочный арест в Грузии. Президент Петр Порошенко заявил, что "поступил по закону".
Позже был опубликован документ Генпрокуратуры, согласно которому на момент получения Саакашвили гражданства Киев знал, что экс-президент Грузии является объектом уголовного преследования со стороны Тбилиси.
В августе Саакашвили заявил, что ему предложили гражданство несколько стран, и заверил, что путешествует с украинским паспортом.
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