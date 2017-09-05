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Грузия призвала Киев арестовать и выслать Саакашвили - Минюст

05.09.2017 12:36
По словам заместителя министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергея Петухова, в ведомстве и Генпрокуратуре получили официальный запрос из Тбилиси
Грузия призвала Киев арестовать и выслать Саакашвили - Минюст
Михаил Саакашвили

В министерстве юстиции получили запрос от прокуратуры Грузии на арест и выдачу экс-президента страны и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом на брифинге в Киеве заявил замглавы Минюста по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.

"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили", - сказал он, уточнив, что Тбилиси обвиняет экс-президента страны по четырем статьям Уголовного кодекса.

По словам чиновника, запрос грузинской стороны адресован Минюсту и Генпрокуратуре. Тбилиси "гарантирует", отметил чиновник, что Саакашвили не станут преследовать по политическим признакам и не передадут третьим странам.

Петухов также рассказал, что Украина начинает экстрадиционную проверку по делу Саакашвили, и пообещал подробности "через полчаса на сайте Минюста". 

Информации об этом из ГПУ пока не поступало.

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Летом 2014 года Грузия объявила Саакашвили в розыск. Он проходит как обвиняемый по делам о растрате госсредств и превышении служебных полномочий. 2 августа 2014-го Саакашвили был заочно арестован судом Тбилиси.

Саакашвили получил гражданство Украины 30 мая 2015 года. В тот же день Порошенко назначил его главой Одесской ОГА. Но 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с этой должности из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", а также пообещал "начать новый этап борьбы".

О лишении Саакашвили украинского гражданства стало известно 26 июля. Причиной прекращения гражданство называется то, что в документах он якобы не указал заочный арест в Грузии. Президент Петр Порошенко заявил, что "поступил по закону".

Позже был опубликован документ Генпрокуратуры, согласно которому на момент получения Саакашвили гражданства Киев знал, что экс-президент Грузии является объектом уголовного преследования со стороны Тбилиси. 

В августе Саакашвили заявил, что ему предложили гражданство несколько стран, и заверил, что путешествует с украинским паспортом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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