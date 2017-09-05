Уволен председатель Высшего административного суда

Высший совет правосудия освободил Александра Нечитайло от должности, которую тот занимал более трех лет

В отставку отправлен председатель Высшего административного суда Александр Нечитайло. Об этом со ссылкой на решение Высшего совета правосудия пишет у себя в Facebook пресс-секретарь этой структуры Оксана Лысенко.

"Высший совет правосудия отправил в отставку председателя Высшего административного суда Украины А. Нечитайло", - написала она.

Предыдущий председатель ВАСУ Игорь Темкижев был уволен с этой должности Верховной Радой 23 февраля 2014 года.

Нечитайло занимал должность председателя с 16 июня 2014 года.

В марте 2015 года Нечитайло подал заявление об отставке, повторил этот запрос в декабре, а 6 июня 2016-го Высшему совету юстиции было рекомендовано внести представление в Раду о его увольнении в связи с подачей заявления об отставке. В марте 2017 года его переизбрали - он был единственным кандидатом.

Также сегодня, 5 сентября, проходит заседание ВСП:

Читайте также: Высший совет правосудия уволил троих судей

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.