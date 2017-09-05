РФ направила в ООН проект резолюции по миротворцам в Донбассе
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом Небензя заявил сегодня журналистам, передает ТАСС.
"Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов Совета", - сказал россиянин.
По его словам, в ближайшее время текст будет изучен экспертами стран-членов Совбеза, а основной этап переговоров начнется на следующей неделе после возвращения постпредов из поездки в Эфиопию.
Спикер МИД Украины Марьяна Беца в комментарии корреспонденту LIGA.net сказала, что официальное заявление украинской стороны по этому вопросу будет позже, так как с текстом проекта резолюции представитель Украины в ООН пока не ознакомлен.
Сегодня, 5 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта". Однако затем он уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ" и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".
Украина выступила против участия России в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято.
Президент Петр Порошенко на заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН будет поднимать вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс.
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