РФ направила в ООН проект резолюции по миротворцам в Донбассе

МИД Украины сделает заявление по этому вопросу после изучения текста документа

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом Небензя заявил сегодня журналистам, передает ТАСС.

"Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов Совета", - сказал россиянин.

По его словам, в ближайшее время текст будет изучен экспертами стран-членов Совбеза, а основной этап переговоров начнется на следующей неделе после возвращения постпредов из поездки в Эфиопию.

Спикер МИД Украины Марьяна Беца в комментарии корреспонденту LIGA.net сказала, что официальное заявление украинской стороны по этому вопросу будет позже, так как с текстом проекта резолюции представитель Украины в ООН пока не ознакомлен.

Сегодня, 5 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта". Однако затем он уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ" и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

Украина выступила против участия России в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято.

Президент Петр Порошенко на заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН будет поднимать вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс.

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