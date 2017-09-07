Украинцы разочаровываются в государстве и политиках - Порошенко

Президент отметил, что украинское общество недовольно жизнью и властью

Президент Петр Порошенко заявил, что нынешнее недоверие украинцев к государственным институтам и политикам перерастает "в глубокое разочарование, апатию и депрессию". Об этом он заявил в четверг, 7 сентября, выступая с посланием к Верховной Раде.

Порошенко отметил, что украинское общество недовольно жизнью и властью.

"В условиях внешней агрессии и экономического кризиса, горьких потерь и немалых материальных убытков чувство справедливости сейчас обострено как никогда. Люди будто оголенным нервом реагируют на малейшую неправду", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что три года назад вследствие начала войны в Донбассе резко упал уровень жизни, однако украинцы добросовестно выполняют свою часть общественного договора, выдержав эти трудности. "Чего не скажешь о верхах, которые, согласно распространенному мнению, на алтарь общей победы положили слишком мало и не обеспечили зримых изменений", - добавил он.

"Недоверие к государственным институтам, новым и старым, политикам - при власти и оппозиционным - перерастает в глубокое разочарование, апатию и депрессию", - заявил Порошенко.

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По его словам, чтобы устранить эту опасность, власть должна действовать немедленно и "дать второе дыхание" борьбе с коррупцией, экономическим преобразованиям и убрать малейшие подозрения в откате реформ и наступлении контрреволюции.

В мае 2017 года социологическая группа Рейтинг по результатам своего исследования составила рейтинг доверия опрошенных украинцев к политикам.

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