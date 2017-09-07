Замминистра: Польша ценит украинских работников, но есть опасения

Украинцы заполняют пробел на рынке труда, который возникает после выезда поляков на заработки на Запад, отметил замминистра Польши Станислав Швед

Польша заинтересована в трудовых мигрантах из Украины, однако опасается, что введение безвизового режима может поощрить украинцев устраиваться на работу без соответствующего разрешения, что незаконно. Об этом заявил заместитель министра по делам семьи, труда и социальной политики Польши Станислав Швед во время Экономического форума в Кринице, сообщает Укринформ.

"Мы ценим, что в Польше работает около миллиона людей из Украины. Мы очень заинтересованы в том, чтобы люди с Украины работали у нас, мы также хотим, чтобы эта работа выполнялась по соответствующим стандартам", - сказал Швед, добавив, что украинцы заполняют пробел на рынке труда, который возникает после выезда поляков на заработки на Запад.

Замминистра напомнил, что украинцы могут работать в Польше на основании разрешения на работу. В прошлом году Польша выдала украинцам 1,3 млн таких разрешений, которыми воспользовались 700 тысяч человек.

“Мы знаем, что украинцы и в дальнейшем нуждаются в разрешении на работу, но знаем также и то, что если работник выедет в Европу в рамках безвизового движения, то он легче найдет нелегальную работу", - заметил чиновник.

В ходе форума Нацбанк Польши представил данные исследования о трудовых мигрантах из Украины. Согласно ему средняя зарплата работников с Украины в Польше составляет 2015 злотых (около 15 тыс грн, - ред. ).

С этих средств 34% украинец назначает на проживание в Польше. Оценивается, что в 2016 году украинцы вывезли из Польши около 8,1 млрд злотых (около $2,2 млрд, - ред.).

1 сентября сообщалось, что Польша со следующего года изменит правила трудоустройства иностранцев.

Читайте также: Почему украинцы уезжают работать за рубеж и что с этим делать

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.