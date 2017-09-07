Депутаты не закончили с правками к судебным кодексам

Спикер закрыл сегодняшнее заседание Рады

Депутаты рассмотрели 480 из более чем 4 тысяч поправок к судебным кодексам и ушли отдыхать, передает корреспондент LIGA.net.

Спикер Андрей Парубий отметил, что рассматривать проект изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, другие законы N 6232 депутаты продолжат на следующих пленарных заседаниях.

Как сообщил, представляя документ, глава парламентского комитета по вопросам правосудия Руслан Князевич, при доработке проекта ко второму чтению депутаты отказались от идеи автоматического ареста средств, так как она не нашла поддержки.

Также принято решение не увеличивать ставку судебного сбора.

Электронное судопроизводство планируется ввести через год после вступления закона в силу.

Напомним, что Рада не может приступить к работе над следующим законопроектом, пока не принято решение по тому, рассмотрение которого уже начали.

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