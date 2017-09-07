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Порошенко вручил орден "Золотая звезда" вдове разведчика Шаповала

07.09.2017 18:41
Генерал-майор Максим Шаповал награжден высокой государственной наградой за мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета
Порошенко вручил орден "Золотая звезда" вдове разведчика Шаповала
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко присвоил посмертно звание Героя Украины генерал-майору ГУР Минобороны Максиму Шаповалу, который погиб в результате террористического акта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Порошенко вручил орден "Золотая звезда" вдове Шаповала.

"Генерал-майор Максим Шаповал награжден высокой государственной наградой за мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности государства, самоотверженное служение украинскому народу", - сказано в сообщении. 

27 июня 2017 года Шаповал погиб в результате подрыва автомобиля в Киеве. Инцидент расследуют как теракт.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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