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Порошенко в Залесье встречается с депутатами БПП - журналистка

07.09.2017 20:55
Встреча, по словам представительницы СМИ, носит неформальный характер
Порошенко в Залесье встречается с депутатами БПП - журналистка
Фото: facebook.com/natalie.sedletska

Сегодня вечером в резиденции Государственного управления делами Залесье пройдет неформальная встреча депутатов БПП с президентом Петром Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Наталья Седлецкая.

"Прямо сейчас. Въезд в закрытую государственную резиденцию Залесье. Народные депутаты фракции БПП по приглашению Порошенко съезжаются на неформальную встречу", - написала она.

Журналистка также опубликовала несколько соответствующих фотографий.


Фото: facebook.com/natalie.sedletska

По ее словам, один из автомобилей в очереди принадлежит депутату Игорю Кононенко

Сегодня в Раде Порошенко заявил, что нынешнее недоверие украинцев к государственным институтам и политикам перерастает "в глубокое разочарование, апатию и депрессию". 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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