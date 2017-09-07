Порошенко в Залесье встречается с депутатами БПП - журналистка
Сегодня вечером в резиденции Государственного управления делами Залесье пройдет неформальная встреча депутатов БПП с президентом Петром Порошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Наталья Седлецкая.
"Прямо сейчас. Въезд в закрытую государственную резиденцию Залесье. Народные депутаты фракции БПП по приглашению Порошенко съезжаются на неформальную встречу", - написала она.
Журналистка также опубликовала несколько соответствующих фотографий.
Фото: facebook.com/natalie.sedletska
По ее словам, один из автомобилей в очереди принадлежит депутату Игорю Кононенко.
Сегодня в Раде Порошенко заявил, что нынешнее недоверие украинцев к государственным институтам и политикам перерастает "в глубокое разочарование, апатию и депрессию".
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