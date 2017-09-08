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Сенцова могли перевести в колонию строгого режима в Иркутске

08.09.2017 06:42
Правозащитница сообщила, что Федеральная служба исполнения наказаний отказывается подтвердить его местонахождение
Сенцова могли перевести в колонию строгого режима в Иркутске
Зоя Светова (фото - www.facebook.com/zoiasvetova)

Украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно удерживаемого властями страны-агрессора РФ, который находился в колонии Якутска, могли перевести в колонию строгого режима в городе Иркутске. Об этом сообщила российская правозащитница и журналистка Зоя Светова на своей странице в Facebook.

"Олега Сенцова по всей вероятности перевели из Якутска в Иркутскую колонию строгого режима", - написала она.

Светова сообщила, что по по слухам, это ИК-19. Однако просит российских журналистов разузнать информацию.

"Вот уже два дня пресс-служба ФСИН отказывается это подтвердить. ОНК по Иркутской области тоже никак не могут это проверить", - пишет она.

В 2014 году Сенцов был задержан в Крыму и переправлен в СИЗО Москвы: ФСБ обвинила его в "подготовке терактов". В 2015-м суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сообщником Сенцова российские следователи сделали проукраинского активиста Александра Кольченко - ему дали 10 лет колонии строгого режима. В октябре 2016 года РФ отказала Украине в выдаче Сенцова, а вслед за ним - и Кольченко.

Все обвинения политзаключенные называют вздором. Правозащитные организации считают вердикт суда необоснованным и политически мотивированным.

В конце марта 2017 года американский филиал международной правозащитной организации писателей PEN International присудил Сенцову ежегодную премию Барбары Голдсмит, которая вручается "узникам совести".

Читайте также: В Якутске около колонии Сенцова повесили растяжку Free Sentsov

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ЛIГАБiзнесIнформ
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