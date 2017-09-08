МИД Венгрии об украинском законе об образовании: Нож в спину

Официальный Будапешт утверждает, что положение данного закона об обучении на языках нацменьшинств "сильно нарушает" права венгров в Украине

МИД Венгрии раскритиковал норму принятого Верховной Радой закона об образовании об обучении на языках нацменьшинств, назвав ее "ножом в спину" из-за якобы ущемления прав венгерского меньшинства в Украине. Соответствующее заявление главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто опубликовано на венгерском правительственном портале.

"Украина вонзила Венгрии нож в спину, внеся поправку в закон об образовании, которая сильно нарушает права венгерского меньшинства", - сказал глава МИД, отметив, что официальный Будапешт считает это "позором".

"Это позорно, что страна, которая стремится развивать все более тесные отношения с Евросоюзом, приняла решение, полностью противоречащее европейским ценностям. Это неприемлемо, что Украина лишила венгров права на обучение на их родном языке в школах и университетах, оставив им такую возможность только в детских садах и начальных школах", - подчеркнул Сийярто.

По его словам, поправка в образовательный закон "ставит под угрозу деятельность большинства школ Закарпатья".

"Правительство Венгрии приложит усилия на всевозможных европейских форумах, чтобы новые нормы не вступили в силу", - добавил министр.

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Будапешт "несколько раз разъяснял" Киеву, что поправка "сильно нарушает венгерские интересы", однако Украина это проигнорировала, сетует Сийярто.

"Это было сделано, несмотря на то, что в последние годы Венгрия предоставила Украине несколько форм помощи, которые имели принципиальное значение для процесса евроинтеграции, а также для социальной ситуации и сферы безопасности в Украине", - отметил глава МИД.

7 сентября 2017 года обеспокоенность по поводу нормы закона Украины об образовании, касающейся обучения на языках нацменьшинств, выразила Румыния.

5 сентября Рада одобрила реформу образования. В языковом вопросе депутаты сошлись на том, что представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

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