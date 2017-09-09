Украина подала в Совбез ООН свой проект резолюции по миротворцам

Замглавы АП также сообщил, что непосредственное развертывание миротворческой миссии возможно только через полгода после принятия решения

Украина подала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по развертыванию в Донбассе миротворческой миссии этой организации, сообщил замглавы Администрации президента Константин Елисеев в эфире телеканала Интер.

"Обновленный проект резолюции буквально несколько дней назад был передан партнерам по Совету Безопасности. Конечно, мы готовы дальше работать", - сказал Елисеев.

Он отметил важность готовящегося участия президента Петра Порошенко в заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН.

Замглавы АП также сообщил, что непосредственное развертывание миротворческой миссии возможно только через полгода после принятия решения.

"Реальность сегодня такова, что это занимает не недели, а месяцы, это согласование мандата и непосредственное размещение миротворцев. Как правило, это занимает не менее шести месяцев от момента принятия решения до полноценного развертывания миротворческой операции", - сказал он.

На днях посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Порошенко на заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН будет поднимать вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс.

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