Украина подала в Совбез ООН свой проект резолюции по миротворцам
Украина подала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по развертыванию в Донбассе миротворческой миссии этой организации, сообщил замглавы Администрации президента Константин Елисеев в эфире телеканала Интер.
"Обновленный проект резолюции буквально несколько дней назад был передан партнерам по Совету Безопасности. Конечно, мы готовы дальше работать", - сказал Елисеев.
Он отметил важность готовящегося участия президента Петра Порошенко в заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН.
Замглавы АП также сообщил, что непосредственное развертывание миротворческой миссии возможно только через полгода после принятия решения.
"Реальность сегодня такова, что это занимает не недели, а месяцы, это согласование мандата и непосредственное размещение миротворцев. Как правило, это занимает не менее шести месяцев от момента принятия решения до полноценного развертывания миротворческой операции", - сказал он.
На днях посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Порошенко на заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН будет поднимать вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс.
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