USD:  25.99  26.44   EUR:  31.02  31.89  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Украина подала в Совбез ООН свой проект резолюции по миротворцам

09.09.2017 10:36
Замглавы АП также сообщил, что непосредственное развертывание миротворческой миссии возможно только через полгода после принятия решения
Украина подала в Совбез ООН свой проект резолюции по миротворцам
Константин Елисеев (фото - dyvys.in)

Украина подала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по развертыванию в Донбассе миротворческой миссии этой организации, сообщил замглавы Администрации президента Константин Елисеев в эфире телеканала Интер. 

"Обновленный проект резолюции буквально несколько дней назад был передан партнерам по Совету Безопасности. Конечно, мы готовы дальше работать", - сказал Елисеев.

Он отметил важность готовящегося участия президента Петра Порошенко в заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН. 

Замглавы АП также сообщил, что непосредственное развертывание миротворческой миссии возможно только через полгода после принятия решения.

"Реальность сегодня такова, что это занимает не недели, а месяцы, это согласование мандата и непосредственное размещение миротворцев. Как правило, это занимает не менее шести месяцев от момента принятия решения до полноценного развертывания миротворческой операции", - сказал он.

На днях посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Порошенко на заседаниях Генассамблеи и Совбеза ООН будет поднимать вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс.  

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 