Во Львове Саакашвили встретил мэр города Садовый

Мэр Львова Садовый поприветствовал на главной площади города Саакашвили, который вместе со сторонниками незаконно пересек границу

Мэр Львова Андрей Садовый встретил на площади Рынок экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который накануне незаконно пересек польско-украинскую границу.

"Сегодня все спрашивали, когда будет Михаил. Мы договорились, что сегодня он будет во Львове и мы будем пить чай, поэтому мне приятно, что господин президент (экс-президент Грузии Саакашвили - ред.) сегодня вместе с нами. Он сегодня пережил непростой день в своей жизни", - сказал Садовый.

Саакашвили сейчас находится во Львове. На вопросы о дальнейших планах говорит, что еще не определился, куда поедет оттуда.

Сегодня около 20:00 Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что организаторы прорыва границы и те, кто этому содействовали, будут привлечены к уголовной ответственности.

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