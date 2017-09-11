Пограничникам в Шегини приказали не применять силу - Слободян

Пограничники в Шегини, где Саакашвили со сторонниками незаконно пересекли границу, получили приказ не применять оружие и силу

Пограничники, которые работали на польско-украинской границе в пункте пропуска Шегини, получили приказ не применять оружие и силовые меры влияния. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает пресс-служба МВД.



Слободян пояснил, что такой приказ дали, поскольку была заявлена мирная акция.



По его словам, еще до того как экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заехал на пункт пропуска, пограничников начали провоцировать. В частности, с них срывали погоны, одному порвали одежду.



В Шегини выехала следственная группа из военной прокуратуры и Нацполиции для изучения обстоятельств инцидента с незаконным пересечением границы.

Сегодня около 20:00 Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что организаторы прорыва границы и те, кто этому содействовали, будут привлечены к уголовной ответственности. Также дадут оценку действиям государственных институций. Читайте также: Возвращение Саакашвили в Украину: хроника

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