Пограничникам в Шегини приказали не применять силу - Слободян
Пограничники, которые работали на польско-украинской границе в пункте пропуска Шегини, получили приказ не применять оружие и силовые меры влияния. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает пресс-служба МВД.
Слободян пояснил, что такой приказ дали, поскольку была заявлена мирная акция.
По его словам, еще до того как экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заехал на пункт пропуска, пограничников начали провоцировать. В частности, с них срывали погоны, одному порвали одежду.
В Шегини выехала следственная группа из военной прокуратуры и Нацполиции для изучения обстоятельств инцидента с незаконным пересечением границы.
Сегодня около 20:00 Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что организаторы прорыва границы и те, кто этому содействовали, будут привлечены к уголовной ответственности. Также дадут оценку действиям государственных институций.
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