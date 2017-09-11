Прорыв через границу: МВД назвало депутатов-соратников Саакашвили

По данным ведомства, бывшего губернатора Одесской области в незаконном переходе польско-украинской границы сопровождали пять народных депутатов

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал список народных депутатов, которые вчера незаконно пересекли польско-украинскую границу вместе с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Список народных депутатов - титушек, которые незаконно пересекли границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов. Депутатская неприкосновенность не распространяется на чисто уголовное преступление - незаконную переправку лиц через государственную границу Украины", - отметил Геращенко.

По его словам, незаконно пересек границу бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Остальные лица незаконно пересекшие границу Украины устанавливаются следствием и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом" - уточнил Геращенко.

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10 сентября 2017 года около 20:00 опальный для нынешнего Киева экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что организаторы прорыва и те, кто этому содействовал, будут привлечены к уголовной ответственности.

Сейчас Саакашвили находится во Львове.

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