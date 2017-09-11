МВД о возможном задержании Саакашвили: сейчас проводят следствие

В пресс-службе Министерства внутренних дел отметили, что пока только пытаются согласовать с прокуратурой необходимые судебные постановления

В Министерстве внутренних дел пояснили, почему не задерживают экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которого обвиняют в незаконном пересечении украинской границы. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

"Сейчас идут все необходимые следственные действия в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса по согласованию с прокуратурой необходимых судебных постановлений", - рассказал представитель МВД Артем Шевченко.

Он добавил, что следственные действия касаются не только Саакашвили, но и всех людей, причастных к прорыву границы в воскресенье вечером.

Следствие продолжается по статье №332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Виновным по этой статье грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все, кто принимал участие в незаконном переходе польско-украинской границы вместе с Саакашвили, будут преследоваться по закону - включая народных депутатов.

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