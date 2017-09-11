Гриба из Беларуси в Россию вывезли неизвестные - адвокат

Адвокату удалось встретиться в СИЗО российского Краснодара с похищенным в Беларуси украинцем, а тем временем МВД Беларуси продолжает его искать

19-летнего украинца Павла Гриба похитили в Гомеле неизвестные люди и вывезли в Россию. Об этом сказал сам Гриб, с которым удалось встретиться его адвокату Андрею Сабинину, о чем он написал на своей странице в Facebook.

"Встретился в СИЗО с Павлом Грибом. Выглядит нормально, но беспокоится, что без лекарств. Также не решены бытовые проблемы. Я дал подписку о неразглашении, поэтому комментировать суть обвинения не имею права. Со слов самого Гриба, он был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого доставлен в Краснодар. Как вы все понимаете, в изоляторе ФСБ досматривают даже шариковую ручку, поэтому сказанное, если и записано, то не мной", - написал адвокат.

28 августа 2017 года военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел поехал к девушке в Беларусь 24 августа и пропал. Гомельские силовики заявили отцу, что его сына "разыскивают за террористическую деятельность" (инициатор - ФСБ), однако не подтвердили задержание. По словам девушки, к которой Павел поехал в Гомель, ее заставили заманить украинца в Беларусь российские спецслужбы.

Позднее, 7 сентября, МИД подтвердил, что Гриб находится в СИЗО российского Краснодара, его обвиняют в терроризме.

8 сентября МВД Беларуси заявило, что сотрудники ведомства не задерживали Гриба, добавив, что "продолжаются его поиски".

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