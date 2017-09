Прорыв оппонента: западные журналисты о возвращении Саакашвили

Все крупнейшие западные СМИ написали о том, как Михаил Саакашвили пересекал польско-украинскую границу

О "грузинском прорыве" в воскресенье вечером написали практически все ведущие мировые СМИ. Многие перепечатали материалы Associated Press и Reuters, но так или иначе история на польско-украинской границе была на сайтах всех более-менее крупных медиа. Стоит отметить, что AP и Washington Post вообще открыли хронику путешествий экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вдоль границы и ее незаконного пересечения.



При том западные издания в подавляющем большинстве ограничились подачей фактов и цитированием Саакашвили. Процитировать вторую сторону было невозможно, поскольку президент Петр Порошенко на тот момент еще не сделал заявления. Но позицию Украины о том, что переход границы был незаконным, подали все.



Журналисты BBC передали рассказ Саакашвили о том, что в Украину его внесла толпа, разъяренная закрытым пропуском. Издание упомянуло, что в результате этого "внесения" 16 украинских пограничников получили травмы.



Reuters предоставил Михаилу Саакашвили больше инициативы, написав, что на территорию Украины он ворвался. Издание сообщило, возможно, со слов Саакашвили, что он возвращается в Украину, чтобы сместить Порошенко. По мнению бывшего губернатора, действующий президент видит в нем угрозу своему существованию и пытается избавиться от политического оппонента.



Радио Свобода приводит другое заявление Саакашвили - о том, что украинские пограничники спровоцировали насилие. Bloomberg - о том, что украинские власти ведут себя как варвары. Это агентство отметило также, что на странице Движения новых сил в Facebook экс-губернатор изображен в золотой королевской короне лицом к лицу с Порошенко.



Голос Америки в числе тех, кто провел с Саакашвили этот воскресный вечер, выделяет депутата БПП Мустафу Найема, активного участника Революции достоинства и напоминает, что Саакашвили открыто поддерживал Майдан. Все западные издания пишут, что Михаил Саакашвили изначально был другом Порошенко, однако потом они стали врагами.



Также все они, более или менее подробно описывают историю этих взаимоотношений. Упоминается, что сначала он состоял в Совете реформ, основанном Порошенко, а затем получил должность губернатора и украинское гражданство. Проработав на этом посту 18 месяцев, он уволился и начал жестко критиковать президента за непротивление и даже поддержку коррупции. Об этом более подробно пишет The New York Times, указывая, что Порошенко одновременно пытается справиться с российской агрессией на востоке и обвинениями в коррупционных действиях его команды.



Что касается лишения гражданства, западные медиа - кроме BBC - не приводят позицию Украины (о неверных данных в анкете). Однако все пишут о том, что в Грузии Саакашвили ждут обвинения по уголовным делам, которые сам он называет политически мотивированными.



BBC подробней, чем другие, останавливается на юридической стороне вопроса. После проникновения в Украину Саакашвили могут арестовать и депортировать в Грузию, напоминает Дэнни Эберхард. Украина подписала конвенцию ООН о сокращении безгражданства, которая не позволяет забирать гражданство, если это приведет к тому, что человек станет апатридом. Тут есть исключения - например, нелояльность к государству или мошенничество, "но неясно, применяется ли что-либо из этого в случае Саакашвили".



Стоит отметить, что не все СМИ ограничились фактами. Deutsche Welle назвала Михаила Саакашвили врагом государства Украина N1 и написала о поведении украинской стороны и ситуации на границе следующее: "Это как если бы Украина ожидала вторжения, на этот раз с запада".



Издание RFI напомнило о насущном - о рейтингах. "Поддержка партии Саакашвили в Украине составляет только 2%. Но украинские власти… пытались справиться с ситуацией при помощи махинаций и лжи", - отметили журналисты RFI.