ЕСПЧ отреагировал на ситуацию с Павлом Грибом

Европейский суд по правам человека просит РФ проинформировать его о состоянии здоровья похищенного в Беларуси украинца

Европейский суд по правам человека просит РФ в срок до 25-го сентября направить медицинскую документацию, содержащую информацию о текущем состоянии здоровья похищенного на территории Беларуси украинца Павла Гриба. Ответ ЕСПЧ на свое обращение опубликовала в Facebook адвокат Евгения Закревская.

Также РФ должна указать, какие медицинские препараты прописаны украинцу и какие он получает.

На основании этой информации суд будет принимать решение о срочных мерах.

"ЕСПЧ отреагировал на мое заявление в порядке правила 39", - написала адвокат, опубликовав фото документа.





Фото: facebook.com/eugeniyazz

28 августа 2017 года военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел поехал к девушке в Беларусь 24 августа и пропал. Гомельские силовики заявили отцу, что его сына "разыскивают за террористическую деятельность" (инициатор - ФСБ), однако не подтвердили задержание. По словам девушки, к которой Павел поехал в Гомель, ее заставили заманить украинца в Беларусь российские спецслужбы.

Позднее, 7 сентября, МИД подтвердил, что Гриб находится в СИЗО российского Краснодара, его обвиняют в терроризме.

8 сентября МВД Беларуси заявило, что сотрудники ведомства не задерживали Гриба, добавив, что "продолжаются его поиски".

Сегодня, 11 сентября, с Павлом встретился его адвокат. Украинец рассказал, что в Беларуси его похитили "неизвестные" и вывезли на территорию РФ.

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