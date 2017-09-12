ЕС не признает "выборы" оккупантов в Севастополе - заявление

Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины

Европейский союз не признает проведение выборов во временно оккупированном Севастополе, так как не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Об этом говорится в распространенном Европейской службой внешних связей заявлении.

"Каждый, кто был избран на Крымском полуострове и претендует на "представление" Крыма и Севастополя, не будет признан в качестве представителя территорий, которые являются украинскими. Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

11 августа 2017 года сообщалось, что Украина решительно осуждает организацию РФ 10 сентября на территории временно оккупированного Севастополя незаконных выборов "губернатора", "довыборов депутата законодательных собраний города Севастополь", а также "довыборов депутатов отдельных муниципалитетов".

Из-за "выборов" Украина потребовала расширить санкции против РФ. МИД направило властям РФ ноту протеста.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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