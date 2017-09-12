Венгрия пожаловалась на Украину в ОБСЕ, ООН и ЕС

Венгерское правительство призывает международные организации обратить внимание на проголосованный Верховной Радой новый закон об образовании

Министерство иностранных дел Венгрии подало жалобы генеральному секретарю ОБСЕ, верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики добрососедства в связи с реформой образования в Украине. Об этом сообщает Радио Свобода.

Венгерское правительство обращает внимание международных организаций на принятый Верховной Радой новый закон об образовании, который, по мнению Будапешта, "ущемляет права венгерского меньшинства" в Украине.

5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. В языковом вопросе депутаты сошлись на том, что представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

11 сентября министр иностранных дел Павел Климкин обещал, что Украина будет делать все для развития языков национальных меньшинств.

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