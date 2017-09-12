Саакашвили не подписал документы о незаконном пересечении границы

Пограничники уточнили, что окружение экс-губернатора Одесской области блокирует работу наряда в гостинице Львова

Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили отказался подписывать документы о факте незаконного пересечения государственной границы в гостинице Львова. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Окружение (Саакашвили, - ред.) блокирует пограничный наряд, сопротивляется законным действиям правоохранительных органов и не позволяет пограничникам выполнить свои обязанности, что влечет за собой другую, уже уголовную ответственность", - подчеркнули в пресс-службе.

В Госпогранслужбе уточнили, что поскольку Саакашвили не прибыл в пункт пропуска и заявил, что не собирается этого делать, сегодня пограничный наряд прибыл к месту его временного проживания, гостинице Леополис во Львове. Этго было сделано для того, чтобы уже во второй раз сообщить ему о факте незаконного пересечения границы, подписать и вручить необходимые процессуальные документы.

12 сентября в гостиницу Леополис, в которой находится Саакашвили, сегодня утром пришли сотрудники полиции и Госпогранслужбы.

10 сентября 2017 года около 20:00 опальный для нынешнего Киева экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что организаторы прорыва и те, кто этому содействовал, будут привлечены к уголовной ответственности, а глава МВД Арсен Аваковуточнил, что участники беспорядков проходят "по тяжелой статье".

Сейчас Саакашвили находится во Львове.

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