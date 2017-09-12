МИД РФ увидел "ущемление русскоязычных" в законе об образовании

В ведомстве возмущаются, что Украина "явно хочет осуществить полную украинизацию" в образовании, и говорят о "максимальном ущемлении русскоязычных"

В министерстве иностранных дел России обратили внимание на принятый Верховной Радой новый закон об образовании, усмотрев в нем опасность для "русскоязычных жителей Украины". Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Хотя в законе русский язык не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима", - пишут из Кремля.



МИД России "крайне обеспокоен" тем, что власть в Украине "хочет осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны".

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5 сентября 2017 года Рада одобрила реформу образования. В языковом вопросе депутаты сошлись на том, что представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

Обеспокоенность по поводу нормы закона об образовании, касающейся обучения на языках нацменьшинств, выразила Румыния, Венгрия и молдавский президент Игорь Додон.

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