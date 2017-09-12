Турция сделала заявление по поводу приговора Чийгозу

Официальная Анкара назвала сфабрикованный приговор заместителю главы Меджлиса "очередным несправедливым решением по отношению к крымским татарам"

Турция надеется на "пересмотр" сфабрикованного приговора, вынесенного российскими оккупантами в Крыму против замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, и освобождение украинского политзаключенного. Об этом сообщил пресс-секретарь турецкого МИД Хусейн Мюфтюоглу, передает информагентство Анадолу.

По его словам, Анкара "придает важное значение вопросу соблюдения прав и интересов крымскотатарских соотечественников".

"Приговор суда является еще одним несправедливым решением по отношению к крымским татарам, которые мирными путями демонстрируют свою обеспокоенность в связи с событиями в Крыму", - заявил Мюфтюоглу.

11 сентября 2017 года на судилище в Симферополе оккупанты дали Чийгозу восемь лет тюрьмы.

Чийгоз был похищен российскими силовиками в Крыму в январе 2015 года. Ему вменяли в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го - в день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией. Судилище над замглавы Меджлиса началось 28 декабря 2015 года.

Читайте также: ЕС призвал Россию немедленно освободить Чийгоза и Умерова

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.