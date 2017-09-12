Беспорядки в пункте пропуска Шегини: задержаны 5 человек

Несколько народных депутатов вызвали для проведения следственных действий

Сегодня, 12 сентября, в рамках расследования беспорядков в пункте пропуска Шегини во время пересечения границы Михаилом Саакашвили и его сторонниками полицией Львовской области задержаны пять активных участников событий, которые, в частности, применяли физическое насилие к пограничникам. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В министерстве также сообщили, что установлены личности шести возможных организаторов беспорядков, а также 32 активных участника. Более 100 человек допрошены как свидетели этого инцидента. Нескольким народным депутатам направлены уведомления о вызовах для проведения следственных действий.

События в пункте пропуска Шегини квалифицируются по четырем статьям УК: ч. 1 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц), ч. 4 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка).

Также Госпогранслужбой составлено 15 административных протоколов по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Среди лиц, в отношении которых составлены административные материалы, в частности - четыре представителя СМИ и 10 иностранных граждан.

О нанесении телесных повреждений представителям ГПСУ ранее сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

В Госпогранслужбе также сообщили, что за нападение на пограничников соратникам лишенного украинского гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили грозит до 15 лет лет.

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