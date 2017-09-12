В Донбассе суд оштрафовал мэра: не хотел расставаться со льготами

Мэру Святогорска назначили 1,7 тысяч грн штрафа за несообщение о наличии у него реального конфликта интересов при принятии решения

Суд признал мэра Святогорска Донецкой области Александра Дзюбу виновным в административном правонарушении коррупционного характера и назначил ему штраф в размере 1700 грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно сообщению, Славянский горрайонный суд 4 сентября 2017 года, рассмотрев поступившие от НАПК материалы, признал чиновника виновным по ч. 1 ст. 172-7 КУоАП (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

"Суд… назначил ему (Дзюбе - ред.) административное взыскание в виде штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 грн", - отметили в агентстве.

Ранее НАПК установило, что мэр Святогорска, имеющий звание почетного гражданина этого города, приостановил действие решения горсовета об утрате обладателями данного звания, работающими в органах местного самоуправления, предусмотренных прав и льгот.

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Как отмечают в ведомстве, этим решением Дзюба нарушил правила урегулирования конфликта интересов в деятельности мэров, а именно не сообщил, как того требует законодательство, о наличии у него реального конфликта интересов.

В августе 2017 года Нацполиция сообщила, что с начала текущего года на украинских чиновников составили 3307 протоколов за нарушение закона о предотвращении коррупции; общая сумма наложенных штрафов составляет 1,8 млн грн.

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