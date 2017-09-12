Саакашвили обжалует в суде лишение его украинского гражданства

Ранее Порошенко заявил, что Саакашвили имеет право обжаловать "любой нормативный акт в административном суде"

Адвокаты Михаила Саакашвили намерены обжаловать лишение его украинского гражданства в Высшем административном суде. Об этом Укринформу сказал один из защитников Саакашвили Маркиян Галабала.

"Мы ожидаем судебного рассмотрения админпротокола, чтобы продолжать отстаивать свою позицию. Одним из следующих наших шагов будет обжалование указа президента о лишении Саакашвили гражданства Украины в Высшем административном суде ", - заявил Галабала.

Ранее Порошенко напомнил, что 26 июля издал указ, которым прекратил гражданство Саакашвили на основании представления Государственной миграционной службы, в котором "четко были изложены проверенные факты фальсификации и предоставления недостоверной информации" при получении им гражданства.

Президент заявил, что Саакашвили имеет право обжаловать "любой нормативный акт в административном суде".

"Президент не может принять никакого другого решения, потому что это было бы преступное бездействие, если мы пропускаем эти факты без реагирования. Я, как президент, выполню любое решение суда. Не нравится решение украинских судов - есть Европейский суд по правам человека. Это - правовая плоскость", - сказал Порошенко.

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