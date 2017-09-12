Судьи Верховного Суда: ЕС обещает следить за процессом отбора

В представительстве ЕС в Украине сообщают, что решение Высшего совета правосудия ожидается в ближайшее время

В ближайшее время ожидается окончательное решение Высшего совета правосудия о назначении нового состава судей Верховного Суда и в ЕС будут внимательно следить за процессом отбора, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

"Это дает Украине историческую возможность вывести судебную реформу в стране на новый уровень", - говорится в сообщении.

"Теперь Высший совет правосудия отвечает за назначение судьями только тех кандидатов, чья добропорядочность, независимость, а также профессионализм - несомненны", - подчеркивают в представительстве ЕС.

Однако отмечается, что из-за высоких требований в этом году могут быть заполнены не все из предусмотренных 120 мест. Но 65 из них - должны быть заняты обязательно для начала работы суда.

Как сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия, рассмотрение материалов по внесению представления президенту Украины о назначении судей начнется 14 сентября и продолжится до 25 сентября.



5 сентября Высший совет правосудия отказался вносить президенту представление о назначении трех судей на должности в столичных районных судах, в том числе двух, подозреваемых в вынесении неправосудных решений во время событий Майдана.

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