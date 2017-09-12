Депутатов вызвали на допрос по инциденту в пункте пропуска Шегини
В связи с инцидентом в пункте пропуска Шегини на допрос вызывают пятерых народных депутатов, в том числе Юлию Тимошенко. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер пресс-службы МВД Артем Шевченко.
Шевченко напомнил, что уже допрошены более ста человек в качестве свидетелей инцидента и нескольким народным депутатам направлены уведомления о вызове для проведения следственных действий.
Уточняя по просьбе журналистов, каких именно депутатов вызывают на допрос, Шевченко сказал: "Народных депутатов тех, которые были во время совершения этого уголовного и административного правонарушения на пункте пропуска. Это народные депутаты Тимошенко, Деревянко, Добродомов, Власенко и Костенко".
Ранее в МВД сообщили, что сегодня, 12 сентября, в рамках расследования беспорядков в пункте пропуска Шегини во время пересечения границы Михаилом Саакашвили и его сторонниками полицией Львовской области задержаны пять активных участников событий, которые, в частности, применяли физическое насилие к пограничникам.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:34
-
16:38
-
15:46
-
15:29
-
15:03