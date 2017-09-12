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Депутатов вызвали на допрос по инциденту в пункте пропуска Шегини

12.09.2017 17:16
Речь идет о Юлии Тимошенко, Юрии Деревянко, Дмитрии Добродомове, Сергее Власенко и Павле Костенко
Депутатов вызвали на допрос по инциденту в пункте пропуска Шегини
Фото: facebook.com/markian.lubkivskyi

В связи с инцидентом в пункте пропуска Шегини на допрос вызывают пятерых народных депутатов, в том числе Юлию Тимошенко. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер пресс-службы МВД Артем Шевченко.

Шевченко напомнил, что уже допрошены более ста человек в качестве свидетелей инцидента и нескольким народным депутатам направлены уведомления о вызове для проведения следственных действий.

Уточняя по просьбе журналистов, каких именно депутатов вызывают на допрос, Шевченко сказал: "Народных депутатов тех, которые были во время совершения этого уголовного и административного правонарушения на пункте пропуска. Это народные депутаты Тимошенко, Деревянко, Добродомов, Власенко и Костенко".

Ранее в МВД сообщили, что сегодня, 12 сентября, в рамках расследования беспорядков в пункте пропуска Шегини во время пересечения границы Михаилом Саакашвили и его сторонниками полицией Львовской области задержаны пять активных участников событий, которые, в частности, применяли физическое насилие к пограничникам. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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