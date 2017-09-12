В МВД рассказали, когда могут задержать Саакашвили

Спикер министерства Артем Шевченко отметил, что у пограничников не было достаточных оснований для задержания экс-главы Одесской ОГА

Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили находится на территории Украины незаконно, но его задержание возможно только после проведения "определенных процессуальных действий". Об этом сегодня, 12 сентября, на брифинге сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

На вопрос журналистов, находится ли сейчас экс-глава Одесской ОГА в Украине незаконно, Шевченко ответил: "По нашему убеждению - да". По его словам, Саакашвили еще не задержан, потому что "такое процессуальное действие, как задержание, предусматривает определенные процессуальные вещи".

"У нас есть сведения о лицах, которых мы... считаем нужным задержать. Если будут найдены еще сведения о других лицах, которые давали бы возможность законно совершить задержание, это действие будет выполнено", - сказал Шевченко.

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Спикер МВД отметил, что Госпогранслужба не собиралась задерживать Саакашвили и не имела на то достаточных оснований, поэтому ему был вручен протокол о совершении административного правонарушения.

10 сентября 2017 года опальный для нынешнего Киева экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.

Сейчас Саакашвили проживает в гостинице во Львове. 12 сентября в Госпогранслужбе сообщили, что политик отказался подписывать документы о факте незаконного пересечения государственной границы.

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